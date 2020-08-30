 

Трамп подтвердил намерение сократить численность войск США в Ираке

30.08.2020, 7:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских войск в Ираке.

«США планируют сократить военное присутствие в Ираке», – написал Трамп в своем Twitter.

К посту он прикрепил ссылку на материал, опубликованный на сайте телеканала One America News Network (OANN), в котором со ссылкой на источники утверждается, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс. человек. Слова Трампа при этом повторяют заголовок публикации OANN, передает ТАСС.

Накануне рядом с посольством США в Ираке упали четыре ракеты.

Напомним, в прошлое воскресенье стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли уточнил, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он также отметил, что войска США «в основном вышли из Ирака». Так, по словам Трампа, в этой стране осталось «очень мало» американских военнослужащих.

В конце июля иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

12 июня Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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