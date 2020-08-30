Китай обвинил спикера Сената Чехии в нарушении суверенитета КНР

30.08.2020, 7:48, Новости дня

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил своим посещением Тайваня серьезно нарушил принцип суверенитета и территориальной целостности Китая, говорится в заявлении посольства КНР в Праге.

«Милош Выстрчил безразлично относится к китайско-чешскому взаимодействию и взаимному успешному сотрудничеству. Он, исходя из собственных политических интересов, настоял на посещении Тайваня, чем допустил [акт] серьезного вмешательства во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность [КНР]», – приводит текст заявления посольства Китая в Праге ТАСС.

Выстрчил во главе чешской делегации отбыл в субботу на Тайвань. Там он встретится с главой администрации и руководителями ведомств региона. В состав делегации вошли около 90 бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба. Рабочая программа визита спикера верхней палаты парламента завершится в пятницу, 4 сентября. Его возвращение на родину планируется в предстоящую субботу, 5 сентября.

Против реализации планов визита Выстрчила на Тайвань, вызвавших протест посольства КНР в Чехии, высказывались президент республики Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. От него дистанцировался МИД Чехии. Пражский град и правительство подчеркивают свою приверженность принципу «одного Китая». Местные политологи прогнозирует, что визит спикера Сената приведет к ухудшению и без того натянутых чешско-китайских отношений.

Напомним, в начале августа стало известно о планах министра здравоохранения США совершить первый в истории официальный визит на Тайвань. В мае Соединенные Штаты потребовали участия Тайваня в работе ООН.

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.