 

НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером с высотку

30.08.2020, 7:48, Новости дня

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 метров пройдет около Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, 1 сентября, сообщило американское космическое агентство НАСА.

Астероид подойдет на минимальное расстояние к планете в 120 тыс. км (Луна расположена в 384 тыс. км от Земли). Время прохождения астероида – 19.12 мск. Скорость его полета составляет 8,16 километра в секунду, информирует агентство в Twitter.

Отмечается, что «близкое расстояние» к планете имеется в виду в астрономическом масштабе, сам астероид не представляет опасности реального столкновения с Землей. Эксперты ожидают, что он благополучно пролетит мимо.

ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе «Аполлонов», трассы полета которых пересекают орбиту Земли.

Ранее сообщалось, что астероид 2018 VP1 максимально приблизится к Земле 2 ноября, перед президентскими выборами в США. 



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