 

В Офисе президента Украины прокоментировали решение КСУ о неконституционности назначения Сытника

30.08.2020, 7:35, Новости дня

Офис президента Украины сообщил, что принимает к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее заявление опубликовала 29 августа пресс-служба ОП.

“Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности”, – отмечено в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что КС дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качеству работы НАБУ.

“В связи с возникшей коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя”, – сказано в заявлении.

В ОП выразили уверенность, что НАБУ останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и улучшит качество государственной антикоррупционной политики.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

01.08 / Microsoft захотела купить TikTok

02.07 / Уманский: Смолий хлопнул дверью и попытался получить статус “принципиального человека”

13.07 / Рожкова рассказала, предлагал ли ей Зеленский пост главы Нацбанка

31.07 / В РФ поспорили с ВОЗ по поводу вины в молодежи в усилении коронавируса

09.07 / Военным пришлось осушать лужи «бутылками и листьями» перед визитом Зеленского

27.06 / В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

24.06 / Екатеринбург на время Парада Победы стал снова Свердловском

27.08 / Kurier – в общении с Путиным помогут не реверансы, а диалог на равных

08.08 / Лукашенко: Мой Коля никогда не будет президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска