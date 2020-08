Госдеп США потребовал, чтобы Минск освободил Шклярова и остальных политзаключенных

30.08.2020, 7:35, Новости дня

Соединенные Штаты требуют освобождения всех граждан, несправедливо задержанных в Беларуси до и после президентских выборов, в частности гражданина США Виталия Шклярова. Об этом 28 августа на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, сообщает сайт американской миссии в ОБСЕ.

“Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Господин Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим восьмилетним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и отвезли за 300 километров в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных”, – сказал дипломат.

Он выразил поддержку от имени США всем участникам протеста.

“Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете, и мы вас не забудем”, – добавил заместитель государственного секретаря США.

Шклярова задержали в Беларуси 29 июля. Его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием “Страна для жизни” (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси), и попытках мобилизовать протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей. Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО.

NEW: I just received a statement from Vitali Shkliarov, the former Sanders and Obama campaign staffer who remains jailed in Belarus, via his lawyer.

Here’s the backstory: https://t.co/ShjunRw9wR

Full statement in Russian below. I’ll translate some into English. pic.twitter.com/8VI6OvV4ZH

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 17, 2020

По словам Бигана, всему миру ясно, что выборы президента Беларуси 9 августа сфальсифицированы, а ведущие кандидаты от оппозиции были арестованы до голосования и остаются под стражей по сей день.

На пост белорусского президента баллотировалось пять кандидатов. Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская (жена Сергея Тихановского). Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков 9 августа начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время первых протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Комментируя протесты в Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский сказал: “Хочется, чтобы не было смертей, хочется, чтобы не было пострадавших. Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Пока то, что мы видим, – сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездки в Беларусь”.