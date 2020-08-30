 

В Гидрометцентре опровергли народную примету о «бабьем лете»

30.08.2020, 6:48, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг расхожее мнение о наступлении «бабьего лета» с 14 сентября, согласно народной примете.

Согласно народным приметам, «бабье лето» в РФ наступает 14 сентября. По толковому словарю Владимира Даля, начало бабьего лета связано с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается в этот день, передает ТАСС.

«Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» – период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра России.

Он объяснил, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое – бывает примерно два раза в три года. Однако метеорологи в настоящее время расширили понятие «бабьего лета».

По словам Вильфанда, люди привыкли называть «бабьим летом» все периоды теплой и сухой погоды осенью и метеорологи не спорят с ними. «Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило «бабье лето». Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто- то – жаркую, но «бабье лето» все всегда ждут», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Период «бабьего лета» точнее всего описал поэт Федор Тютчев, считает Вильфанд. «Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера». Вот это очень точное описание «бабьего лета», которого все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать», – отметил он.

В прошлом году ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал последний день бабьего лета в Москве.



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