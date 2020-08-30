 

Президента Чехии Земана выписали из больницы после операции

30.08.2020, 6:10, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан в субботу, 29 августа, покинул Центральный военный госпиталь. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

“Президент покинул Центральный военный госпиталь, теперь он будет жить [в президентской резиденции] в Ланах, где будет проходить лечение на дому”, – написал он.

Радиостанция Český rozhlas напоминает, что президент перенес операцию на руке, которую сломал во вторник вечером: Земан долгое время страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью. 25 августа после просмотра новостей он решил пройтись без трости и не позвал никого на помощь, из-за чего упал и сломал руку.

‪Hlášení 🇨🇿‬‪Dobrá zpráva! ‬‪Pan prezident opustil Ústřední vojenskou nemocnici, nyní bude pobývat v Lánech,…

Posted by Jiří Ovčáček on Laupäev, 29. august 2020

Земан занимает пост президента Чехии с 2013 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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