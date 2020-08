В Турции после 238 дней голодовки умерла правозащитница Эбру Тимтик

30.08.2020, 6:10, Новости дня

В Стамбуле после 238 дней голодовки умерла турецкая правозащитница, адвокат Эбру Тимтик. Об этом 28 августа сообщила правозащитная организация International Observatory of Human Rights в Twitter.

“Она начала голодовку, требуя справедливого судебного процесса”, – сказано в сообщении.

#EbruTimtik, a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq

— International Observatory of Human Rights (@observatoryihr) August 28, 2020

Тимтик в последние дни своей жизни весила 30 кг, она была на принудительном лечении, сообщил 28 августа телеканал Al Arabiya.

Во время похорон правозащитницы в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ. Люди скандировали: “Кровавое государство будет привлечено к ответственности”, сообщило информационное агентство AFP.

По информации AFP, в 2019 году стамбульский суд признал 18 адвокатов, в числе которых была и Тимтик, виновными в создании и управлении террористической группой. Тимтик приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

В июле суд Стамбула отказался освободить Тимтик, несмотря на состояние здоровья.