Трамп сократил отставание от Байдена по популярности

30.08.2020, 6:08, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп после общенационального съезда Республиканской партии сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена, следует из результатов опроса компании Morning Consult.

На вопрос о том, какого политика участники опроса сейчас поддержали бы на президентских выборах в США, 44% сказали, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% ответили – за Байдена, передает ТАСС.

Опрос проводился в пятницу – на следующий день после завершения партийного слета республиканцев. В исследовании приняли участие 4035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2 процентных пунктов.

При этом, по результатам другого опроса, проводившегося до начала съезда республиканцев, о готовности голосовать за Трампа заявляли 42% опрошенных, а за его соперника – 52%.

«Это изменение контрастирует с реакцией избирателей на съезд демократов, который состоялся на прошлой неделе, тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным», – отметили в Morning Consult.

Ранее Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии, а также предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы соперника на выборах, который 21 августа официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии.

Сам Трамп в пятницу официально согласился вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. После этого в программной речи на съезде республиканцев он сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном, добавив, что «сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет».

Вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест выразил мнение, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.