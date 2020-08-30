В Монреале свалили памятник первому премьер-министру Канады

30.08.2020, 5:48, Новости дня

Протестующие против расизма жители Монреаля свалили с постамента памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел после завершения акции против расизма, во время которой активисты также требовали прекратить финансирование полиции. Некоторые участники акции пришли в один из парков, где был установлен монумент. Протестующие привязали к нему веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова, передает ТАСС.

Мэр Монреаля Валери Плант выразила «сожаление в связи с произошедшим актом вандализма» и заявила, что полиция начнет расследование.

В пятницу марш против расизма прошел в Вашингтоне. Шествие проходило под лозунгом «Уберите свое колено с моей шеи» в память об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

В четверг стали известны результаты медицинской экспертизы, согласно которым в организме Флойда, погибшего при задержании в Миннесоте, была обнаружена смертельная концентрация наркотиков, вызывавших отек легких и ставших вероятной причиной его смерти.

Напомним также, в июне вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, который является отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо.