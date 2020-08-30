 

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

30.08.2020, 5:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, сообщила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

По словам Колесниковой, несмотря на то, что существует Союзное государство, «все, что мы видим, это какие-то манипуляции [официального Минска], это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения [с Россией]», передает РИА «Новости».

Кроме того, она напомнила о высказывании президента РФ Владимира Путина о формировании по просьбе Лукашенко резерва из силовиков для оказания при необходимости помощи Белоруссии.

«Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс», – обратила внимание Колесникова.

Ранее Колесникова выразила мнение, что заявление президента РФ о создании силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости Лукашенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи. При этом российский лидер уточнил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация [в республике] не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

В Кремле также выразили надежду, что резерв правоохранителей Минску не понадобится.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как РФ застраховала Белоруссию от революции.



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