 

В Китае обрушился ресторан, погибли по меньшей мере 13 человек

30.08.2020, 3:27, Новости дня

29 августа в городе Линьфэнь в китайской провинции Шаньси обрушилось двухэтажное здание ресторана. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает государственный телеканал CGTN.

В момент обрушения в здании находились более 40 человек.

По последним данным, в ходе расчистки завалов найдены тела 13 погибших, еще четыре человека с тяжелыми ранениями переданы медикам.

В общей сложности спасатели нашли на месте происшествия 43 человека включительно с погибшими и тяжелоранеными.

Спасательные службы намерены разбирать обрушившиеся конструкции до тех пор, пока не будет найден последний человек.

Причину обрушения ресторана телеканал не указал.

По данным Xinhua, погибших – 17, тяжелораненых – семь, легкораненых – 21.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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