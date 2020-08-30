Мнение: Антикоронавирусные протесты в Берлине

30.08.2020, 3:20, Разное

В Берлине сегодня прошли масштабные протесты против коронавируса и ограничительных мер правительства Меркель, которая обрушила репрессии на головы мирных активистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как специалист по коронавирусу с богатым личным опытом, готов выступить посредником между утратившим легитимность правительством Германии применяющем силу против своего народа и мирными протестующими, которые вершат ненасильственную антикоронавирусную революцию и борются за неотъемлемое право свободно болеть коронавирусом.

Германия будет свободной страной!