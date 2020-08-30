Мнение: Три в одном

30.08.2020, 3:15, Разное

Мир, как известно, есть Текст. И как у любого текста, в нем есть сюжетная линия. Причем сюжетов всегда два — тот, который пишется (иначе задумывается) и тот, который читается — то, есть, воспроизводится в реальности. Есть, конечно, и третий сюжет — тот, который каждый выстраивает у себя в голове. Поэтому-то любая книга, прочитанная разными людьми, отпечатывается в их мозгу совершенно по-разному, хотя читают они одно и то же.

Окружающая нас жизнь и есть Текст. Кто-то его пишет, кто-то читает, кто-то интерпретирует. Зачастую меняясь ролями.

История с попыткой убийства Навального — классический вариант полного несовпадения написанного, прочитанного и интерпретированного. Три сюжета в одном.

То, что убивали его всерьез — не вижу причин думать иначе. Сложный способ убийства создал целый ряд непредвиденных факторов, которые сложились. Тот, кто писал сюжет, не ожидал, что прочитан он будет несколько иначе. Летчики могли не сажать самолет в Омске, а приняли бы решение сажать его дальше по маршруту. Подъехавшая скорая могла не проводить реанимационные мероприятия на месте и не стала бы колоть атропин (что, как полагают врачи, спасло Навальному жизнь). Плюс загадочная история с «минированием» Омского аэропорта буквально через пять минут после того, как стало известно, что самолет будут сажать именно в Омске. «Заминировали», затем засекретили, но в итоге аэропорт не закрыли, и самолет сел.

В общем, в написанном сюжете труп Навального прибывал в Москву, где бы демократическая общественность уже выла бы от горя. Но кто-то прочитал иначе и получилось так, как получилось. С вынужденными импровизациями, метаниями и потерей лица.

Правда, отправка Навального в Германию при всех издержках этого мероприятия решает главную задачу — его убрали из страны, причем на продолжительное время. А если поражение окажется достаточно серьезным, то, возможно, и навсегда. Но главное не в этом. Главный вопрос пока не прозвучал (или я его не слышал): почему именно сейчас? И ответ на него довольно прост — нужно только понять, кто именно писал этот Текст, кто заказал не совсем удачный, но все-таки практически завершенный сюжет.

В том случае, если речь идет о местной художественной самодеятельности, не кремлёвской, то вполне возможно, что Навальный летал за заказом, который должен был озвучить гешефты какой-то местной (или центральной, но аффилированной с местной) оргпреступной группировкой. Ну, или властной клановой структурой — что в России понятия абсолютно конгруэнтные. Государство интегрировало в себя гангстерские кланы и теперь отделить одно от другого невозможно — симбиоз и взаимопроникновение произошли на клеточном уровне.

Гешефты могли быть настолько серьезными (по крайней мере с точки зрения заказчиков убийства), что ликвидация угрозы перевешивала риски разбирательств с теми, чьим инструментом и является Навальный и его ФБК. Уровень же заказчиков можно считать крайне высоким даже по федеральным меркам, а уж в региональном или макрорегиональном масштабе речь может идти исключительно о первых лицах. Список задействованных мер достаточно велик, а ресурсами такого уровня может распоряжаться в регионах буквально считанное количество людей.

В этом случае речь, конечно, можно констатировать лишь углубление распада вертикали и ее стремительную суверенизацию. Что не должно удивлять — карантинные мероприятия, переданные на откуп в регионы при спрятавшемся фюрере сделали для распада вертикали больше, чем все протесты за 20 лет. Регионы почувствовали свободу и теперь точно хотят либо продолжать, либо развивать достигнутый успех. Путин, как и всегда, добившись какого-то весьма сомнительного результата на текущем тактическом уровне, однозначно и с треском проиграл в стратегии. Это в телевизоре он Великий и могучий утес, сверкающий бой, с ногой на небе, живущий, пока не исчезнут машины. В реальности — пальцы, вцепившиеся в подлокотники. Вот и вся стратегия.

Возможна и другая интерпретация прочитанного Текста. В том случае, если писали его все-таки в Кремле. Кто именно — вопрос интересный, но неважный. Важно то, что распад системы идет полным ходом, и любой, у кого есть больше одной извилины, понимает, что либо оно грохнется само, либо нужно как-то этот процесс возглавить. Или хотя бы направить.

Навальный здесь при чем по предельно понятной причине. Когда решение принято, и когда в каких-то головах уже включен обратный отсчет, они в первую очередь обязаны устранить все возможные факторы неопределенности и риски, которые могут сломать написанный ими Текст. Навальный для этих людей и стал таким фактором, к тому же не стоит его считать безвольной марионеткой на ниточках. У него обязаны быть и свои личные амбиции, которые рано или поздно вынудят его решать дилемму — он либо субъект, либо марионетка. Чужой инструмент, каким его сделали сейчас. Люди, решающие упомянутую задачу, могли посчитать Навального неприемлемым риском как раз из-за неопределенностей с его потенциальными амбициями в период катастрофы, по какой причине и была дана команда. Другой вопрос, что исполнительское мастерство хромает, и даже на своей территории уже не получается тихо и без следов ликвидировать своего же гражданина. Это непреложный факт. Но это следствие краха всей системы управления, где профессионализм давно внизу любых списков и перечней. А потому и столь убогая операция по устранению, где пришлось на каждом этапе подчищать провалы предыдущих. Да еще и в импровизационном варианте, в чем нынешние вообще ни в зуб ногой.

Ответ: почему сейчас, выглядит довольно понятным — предполагается, что процессы демонтажа системы начнутся достаточно скоро, а потому время пришло.