Очень криповый пост – Личное мнение

30.08.2020, 3:09, Разное

Сколько, по-вашему, лет девушке на фото?



Фото: Соцсети

Лет 18?

О Тонечке Худяковой я писала года три назад, уже тогда волнуясь за девочку. Впервые увидев её слишком взрослые, на мой взгляд, фотографии, мне стало по-настоящему тревожно за этого ребёнка. Интуиция, как обычно, не подвела.

Сейчас Тоне — 13. Три-на-дцать!

Перед нами — ребёнок:



Фото: Соцсети

Вот Тонечка празднует своё тринадцатилетие и посещает очередное мероприятие с друзьями:



Фото: Соцсети

А вот она совершенно не по-детски смотрит и улыбается в камеру, и выглядит жутко крипово.

Видео: Соцсети

Повторю: перед вами — тринадцатилетний ребёнок.

Все эти видео и фотографии девочки находятся в свободном доступе Инстаграма. Кто их её так снимает? Кто выкладывает эту крипоту в Сеть? С какой целью?

Задумайтесь: вот с какой, а?

Любой может зайти в Инстаграм ребёнка и ужаснуться, как это сделала я, или, например, подрочить, что, уверена, делали и делают тысячи педофилов.

Больше всего меня настораживает личность отца ребёнка — модного клипмейкера. Тоня пишет, что папа — её лучший друг, который ей всё разрешает. Ещё я знаю, что этот самый папа таскает девочку с малых лет по тусовкам, и это — опять же — выглядит жутко крипово:



Фото: Соцсети

То, что сейчас увидели, — это, по-вашему, нормально?

Я считаю, что это — не только не нормально, но и не может не вызывать вопросов у правоохранительных органов.

Лично я увидела в этих фотографиях и видео сексуализацию ребёнка. Кто и зачем одевает и красит девочку так, будто она — половозрелая тёлка? Кто снимает её в позах, в которых, на мой взгляд, содержится сексуальный призыв?

Зачем? С какой целью?

И почему все эти видят и молчат, не задавая вопросов? Вся тусовка видит. Видит и молчит.

И где, собственно, мать ребёнка? В Инстаграме Тоне о ней нет ни единого упоминания.

А что видите вы: сексуализацию ребёнка или нет?