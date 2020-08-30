 

Люди, которые не высыпаются, чаще других испытывают гнев

30.08.2020, 3:00, Новости дня

Американские ученые провели исследование, которое показывает, как недостаток сна влияет на здоровье человека и его эмоциональное состояние.

В научном эксперименте приняли участие 147 человек. Случайным образом добровольцев разделили на две группы: участники одной соблюдали привычный режим сна, а другой – спали по пять часов в течение двух ночей подряд. После эксперимента специалисты проверили, как участники реагируют на то, что они вынуждены слушать раздражающий шум.

Обнаружилось, что люди, которые регулярно высыпались, гораздо лучше адаптировались к шуму и меньше гневались. Добровольцы с ограниченным временем сна чаще демонстрировали гнев и раздражение.



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