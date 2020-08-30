Мнение: И что же такого мы сделали феминисткам?

30.08.2020, 2:55, Разное

Шалом алейхем. Наткнулся на “Дзене” на один интересный пост:

“На днях узнал о существовании 14-летней девушки по имени Оля Тыква. Она успешный блогер на Тик-Токе (350 тыс подписчиков), феминистка и в целом вроде как борец за все доброе, светлое и уж точно яркое.

Казалось бы, радужная одежда не случайна – Оля поддерживает ЛГБТ. Так и есть, поддерживает, но девушка и без того любит радугу, а с символикой просто совпало. Судя по ее заявлениям, все эти стереотипы о феминистках и геях типа как с покраской волос не заслуживают внимания. Как она сказала, «это не так работает». А как работает? На самом деле проще некуда. Как объяснила Оля в своем нашумевшем видео (уже удаленном, кстати), феминистки ненавидят мужчин и борются с сексизмом.

Понятно, что «борется» Оля инструментами света и добра. Как отмечают ее сторонники, она вообще милый, добрый, дружелюбный и просто солнечный человек”.

И вот тут у меня произошёл взрыв логикометра. Вот объясните кто-нибудь, это как же она ниибически добрая и при этом ненавидит мужчин? И не есть ли её ненависть к нам как раз тот самый сексизм, с которым она борется? И как же это она тогда борется с ним? И ЧТО мы вообще такого сделали феминисткам, что они нас прямо ненавидят? Нет, я ещё понимаю – лесбиянки, но нормальные-то, гетеросексуальные, феминистки с чего?

Кстати, я постоянно слышу, что вот, ля-ля-ля, феминистки борются против стереотипов по отношению к женщинам. Так это что же, как к нам, то, значит, таки МОЖНО стереотипы, что мы все потенциальные насильники и абъюзеры (ведь за это же больные феминизмом нас ненавидят?)? И чем же это женщины тогда лучше, что как к ним, то нельзя, а как к нам, то можно?