Мнение: О чудовищной сверхмертности в Москве 2020 года

30.08.2020, 2:50, Разное

Говорят, столичные власти скрывают ужасную правду про смертность в Москве этой весной и даже летом. И даже #статистика ЗАГСов не отражает общей картины.

В общем, правильно говорят, наверное. Потому что есть свидетельства более очевидные, чем записи актов гражданского состояния. И они видны любому, кто не слепой.

Был на одном небольшом кладбище сразу за МКАД, где хоронят москвичей, не сподобившихся при жизни заслужить Новодевичье иль Ваганьковское. Предваряя вопросы, родителей навещал…

Так вот, увиденное – это шок.

Кладбище действительно небольшое, прежде там и похороны-то не каждый день случались. Вот на этом участке нашли свой последний покой те, кто покинули этот мир в пятилетний промежуток с 2014-го по 2019-й год.

А вот здесь уже начались те, кто ушли в конце 2019-го и в январе-марте 2020-го.

Он по площади раза в полтора больше предыдущего участка. Стрелкой отмечена граница первого фото.

Ну а вот здесь упокоились те, кто покинули наш грешный мир в промежутке между апрелем и августом.

И это ещё вдвое больше предыдущего места захоронения.

Ну а теперь – давайте, рассказывайте про не страшнее гриппа и не серьёзнее смога. И про то, что по году сверхсмертность вообще будет не видна.

Дерзнёте? Или всё же постыдитесь?