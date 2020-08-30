Рядом с посольством США в Ираке упали четыре ракеты

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30.08.2020, 2:48, Новости дня

В «зеленой зоне» Багдада рядом с дипломатическим представительством США в субботу упали четыре ракеты, сообщил телеканал Al Arabiya.

В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, в прошлое воскресенье стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли уточнил, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он также отметил, что войска США «в основном вышли из Ирака». Так, по словам Трампа, в этой стране осталось «очень мало» американских военнослужащих.

В конце июля иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

12 июня Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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