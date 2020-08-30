 

Коста-Рика попросила у МВФ кредит на преодоление последствий пандемии

30.08.2020, 2:48, Новости дня

Власти Коста-Рики приняли решение запросить у Международного валютного фонда (МВФ) 1,75 млрд долларов для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, сообщило местное издание El Pais.

По сведениям издания, кредит рассчитан на три года. По данным местных властей, дефицит бюджета Коста-Рики в 2020 году может превысить 9% ВВП. Центральный банк республики прогнозирует сокращение экономики Коста-Рики по итогам 2020 года на 5%, передает ТАСС.

В апреле МВФ уже выделил центральноамериканской республике срочную финансовую помощь в размере 504 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в понедельник американские СМИ сообщили, что во всех регионах мира страны наращивают расходы на борьбу с коронавирусом, в результате госдолг в государствах с развитой экономикой достиг максимума со времен Второй мировой войны.

Ранее в августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что РФ увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире. Он также отметил, что, по прогнозам МВФ, только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю).



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