На Донбассе сегодня дважды нарушались договоренности о перемирии – штаб ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 29 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement🕔 Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 29 серпня 2020 року🇺🇦 Слава Україні! Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію у районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму тиші.Від початку поточної доби, 29 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас, поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 7 будинків, ще на 52 об’єктах роботи продовжуються.ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ28 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації також не обліковано порушень, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи, домовленостей.Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 84 адміністративних правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6476 транспортних засоби та 6019 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1103 особи. В зворотному напрямку – 2289 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 118 осіб. В зворотному напрямку – 257 осіб. КПВВ «Мар’їнка» та з вини окупантів не функціонують.Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 29. august 2020