Мнение: Воображаемая ипотека, консервативная молодёжь и образовательный кредит в России

30.08.2020, 2:00, Разное

1. Вдохновляющая история:

39-летняя Кэнна Кэмпбелл из Сиднея (Австралия) всегда была страстной экономисткой. В 19 лет она решила, что ей нужна собственная квартира и спустя 6 лет купила ее. Как ей это удалось?

«Я работала на двух работах, пока училась в университете, и сокращала расходы, как могла», – рассказывает Канна. Девушка жила с родителями, и они разрешили ей быть у них до тех пор, пока она не накопит достаточно денег, чтобы переехать. <…>

Помимо работы в свободное от учебы время, Канна экономила. Она ходила до университета пешком, а также брала с собой обед, чтобы не покупать еду в кафе.

«Я открыла отдельный сберегательный счет, куда складывала все свободные деньги. У меня был жёсткий бюджет, который я просматривала и пересматривала каждый месяц. Я спрашивала себя: «Можно ли еще где-то ужаться?» Ведь не все, что ты ценишь, должно стоить денег», – говорит Канна. <…>

Девушка также придумала для себя «воображаемую ипотеку». Она каждый месяц откладывала ровно столько, сколько бы ей приходилось платить банку, если бы она взяла настоящую ипотеку.

«Воображаемая ипотека – отличный способ проверить, готовы ли вы к своему жилью. Предположим, ваш ипотечный платеж будет около 40 000 в месяц, попробуйте откладывать эту сумму в течение полугода. Сможете ли вы жить в таких условиях?», – говорит Канна. <…>

После шести лет нескончаемой экономии у девушки было достаточно наличных, чтобы внести максимальный депозит за квартиру стоимостью 600 000 долларов.

https://zen.yandex.ru/media/mamamobil_ru/voobrajaemaia-ipoteka–otlichnyi-sposob-matodinochka-rasskazala-kak-smogla-kupit-pervuiu-kvartiru-v-25-let-5ed77271bf692770fad65ada

2. Эксперты утверждают, что теперь молодые люди воздерживаются не только от алкоголя с никотином, но и от прочих излишеств:

https://lenta.ru/news/2020/08/28/nosex/

Современная молодежь отказывается от моды на алкоголь, табак и секс. Это объясняется тем, что поколение Z больше заботится о себе и своем здоровье, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» доцент кафедры социальной психологии в МГУ Александр Рикель. <…>

По его словам, мода на секс и беспорядочные половые связи также остается в прошлом. Нынешнее поколение, уверен специалист, нацелено на длительные отношения и создание семьи. Психолог отметил и то, что молодежь стала больше печься о безопасности — не только для себя, но и для окружающих.

Ранее в ходе опроса российская молодежь назвала свои главные жизненные приоритеты. Ими оказались материальный достаток и хороший эмоциональный климат в семье. Менее популярными ценностями оказались наличие свободного времени, жилищные условия и общение с друзьями.

Пожалуй, описываемый идеал больше всего похож на представления о жизни благопристойного джентльмена-буржуа. Бунтарское желание свободы и лозунг «бери от жизни всё», характерные для позднего СССР и 1990-х, похоже, вышли из моды.

3. В России резко выросла доступность кредитов на получение образования:

https://ria.ru/20200825/obrazovanie-1576269140.html

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с 3 месяцев до 9 после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это даёт выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

С одной стороны это хорошо: было бы грустно, если бы у нас, как на Западе, люди на всю жизнь попадали в долговую кабалу за полученный ими диплом, часто бесполезный. Теперь такой жизненный сценарий станет менее вероятным.

С другой стороны, это очередной знак, что ценность высшего образования падает, и просто так в вуз, да ещё и платный, абитуру уже не заманишь.