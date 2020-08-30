Мнение: Проехал по “Тавриде”

30.08.2020, 1:57, Разное

Вернулся наконец в Севастополь, с понедельника ведение блога возобновится в привычном режиме.

От аэропорта Симферополя ехал по свежеоткрытой "Тавриде". Доехали до Севастополя за час с небольшим. По ощущениям – прямо как по М-4. Отличная, ровная как стол дорога, с хорошим освещением. Поездки в Симферополь теперь будут существенно быстрее и приятнее.

Разумеется, при Украине такие проекты как Крымский мост или "Таврида", никогда бы не были реализованы. 6 лет назад ты ехал по темной, местами кривой дороге к старому аэропорту через старые улицы Симферополя. Теперь ты едешь по отличной трассе к современному аэропорту, минуя населенные пункты.

"Как создавали Тавриду".