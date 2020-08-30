«Моссад» не прошел

30.08.2020, 1:05, Разное

Операция спецслужб Украины против «вагнеровцев» оказалась очередным фейком гибридной войны.

«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в обсуждении разных фантастических сценариев. Тем более когда такие информационные вбросы имеют цель — причинить вред Украине» — это сообщение СБУ на официальной странице в фейсбуке появилось 19 августа.

За интригующим началом следовало логичное «однако». В порядке исключения Служба заявляла: горячая новость относительно разработанной СБУ схемы поимки «вагнеровцев» в Беларуси — фейк, а источником фейка стало некое российское издание («Комсомольская правда». — О. М.). «Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, что якобы зафиксировано в аудиозаписях. Потому титрование одного из участников разговоров как «офицер СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией», — утверждалось в тексте.

Сходное заявление сделала Служба внешней разведки Украины: «…Обращаем внимание гражданского общества и СМИ на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, что наносит ущерб национальной безопасности государства».

Предупреждения опоздали. Ведущие телеканалы уже показали в прайм-тайм запись диалогов — телефонную прослушку, где «дикие гуси», обрадованные перспективой попасть в Венесуэлу на охрану нефтяных вышек, выкладывали собеседнику свои козыри, необходимые для включения в «пул»: как воевали в составе незаконных вооруженных частей на Донбассе, сбивая украинские вертолеты и «Сушки».

Запись попала в эфир после того, как власти Беларуси, не вняв официальным запросам из Украины, передали наемников Российской Федерации…

Реакция зрителей на признания спецслужб, несмотря на разочарование конкретной ситуацией, оказалась одобрительной: давно пора создать свой «Моссад», ничего, в следующий раз все получится!

Белорусский спецслужбы задерживают боевика «ЧВК Вагнера» под Минском. Кадры показали по госканалам БеларусиКто тут «крот»?

Ряд влиятельных СМИ, включая «Украинскую правду» и «Лигу», тоже высказались по теме, хотя предупредили аудиторию: используют сведения, взятые со страниц в соцсетях известного журналиста-расследователя Юрия Бутусова, тележурналистки Янины Соколовой и ветерана АТО Евгения Шевченко, который именует себя «тайным агентом НАБУ», Национального антикоррупционного бюро. Бутусов, Соколова и Шевченко с разной степенью экспрессии говорили о сознательном ударе по Службе и «кроте», окопавшемся в Офисе президента Украины. На роль «крота» молва назначила главу ОП Андрея Ермака.

Якобы на совещании 24 июля, в котором участвовали президент Владимир Зеленский, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко и замглавы ОП по вопросам обороны Роман Машковец, именно Ермак потребовал приостановки операции — мол, она помешает переговорам с помощником президента РФ Дмитрием Козаком по поводу предстоящего обмена пленными. Первый заместитель председателя СБУ генерал-майор Руслан Баранецкий и начальник ГУР Минобороны Василий Бурба возражали против переноса финала. Но Зеленский поддержал главу Офиса и велел отложить заключительный акт на несколько дней… Ну и вот. ФСБ в полном объеме получила информацию, передала сигнал «братскому» КГБ Беларуси. В итоге «вагнеровцев» вернули в Россию, переговоры с Козаком все равно сорвались, а вместо целой группы задержанных боевиков Украина получила только скандал и зраду.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве. Фото: РИА Новости

3 августа президент снова собрал совещание, где — опять же согласно «утечке»! — начальник ГУР предложил, чтобы Демченко, Машковец, Ермак и он сам прошли проверку на полиграфе. Иного способа выяснить, кто сдал, генерал не видел.

Президента в число подозреваемых не включали. Хотя Зеленский все равно не одобрил инициативу и загружать работой «детектор лжи» не стал.

Сама же история охоты за «вагнеровцами» в интерпретации «тайного агента НАБУ» выглядела следующим образом. СБУ больше года выслеживала наемников, находившихся в РФ. (Пересказываю пост Евгения Шевченко в фейсбуке.) Согласно секретному плану, «вагнеровцев» выманили в Минск, откуда собирались отправить авиарейсом в Стамбул. На тот же рейс купил билет и агент СБУ, у которого во время полета над Украиной разыгрался бы «эпилептический припадок или чего похуже». Самолет совершает экстренную посадку в Киеве, на борт, под видом врачей скорой, поднимается «Альфа»…

Но «крот» и покровитель «крота» не дремали. Боевиков вместо Стамбула увезли в санаторий. Новый старт назначили на 30 июля, и тут спецслужбы Беларуси объявили о поимке на суверенной территории российских «диких гусей».

«Долгая, уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ слита в унитаз!» — возмутился Шевченко.

Нельзя не отметить, что двое из троих расследователей, посвященных в детали операции и причины провала, — последовательные политические оппоненты президента Зеленского, которые считают его самозванцем, готовым ради мира с Путиным на все. По мнению Янины Соколовой (ее ютуб-канал «выстрелил» сенсацией вербовки «вагнеровцев» раньше остальных), Киев упустил в Минске и причастных к гибели малайзийского «Боинга», и боевика, на чьей совести уничтоженный в Луганском аэропорту Ил-76, и террориста, виновного в расстреле Ан-26 возле Луганска… Не жест ли доброй воли был сделан в сторону Кремля?

Юрий Бутусов фактически пояснил о государственной измене: «Утечка информации произошла из Украины и, наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска». К раскрутке тезиса о госизмене подключился депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», бывший телевизионщик Владимир Арьев — опубликовал документы террористов, «избежавших украинского правосудия благодаря действиям определенных лиц из Офиса украинского президента».

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Те, кто рискнул усомниться в существовании подобного лихого плана, чреватого международным дипломатическим скандалом (белорусы, турки и европейские лидеры потребовали бы как минимум объяснений, Российская Федерация отреагировала бы как умеет), оказались в меньшинстве. Тем более что Офис президента молчал. За ответ приняли указ президента об увольнении начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы, согласно легенде, идеолога спецоперации. Все продолжало совпадать: Бурбу назначили крайним, а он, в отместку, открыл журналистам тайну — как предали новорожденный «украинский «Моссад».

Бойцы СБУ

Некоторое время спустя и отставник, и его преемник Кирилл Буданов синхронно дали интервью. Василий Бурба сказал агентству «Интерфакс- Украина», что считает недопустимым «выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных «расследований», придуманных и реализованных российскими спецтехнологами». Буданов же в комментарии «Укринформу» назвал переброску «вагнеровцев» в Минск операцией российских спецслужб, но никак не СБУ.

«Достаточное количество фактов свидетельствует об этом. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе и на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только непосвященный человек способен поверить в сказку, что этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск. Все эти так называемые частные военные компании работают в прямом подчинении у российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения и координации. Даже если выполняют «частные» заказы».

Что осталось на поверхности, когда скандал, как брошенный в воду камень, канул на дно? Сплошные подозрения. Между Офисом президента и спецслужбами есть конкуренция и противостояние? Заморозка контактов с Беларусью, объявленная МИД Украины, лишь упредила подобный шаг со стороны Лукашенко? Переговорная площадка в Минске приказала долго жить? В борьбе против действующего президента накануне осенней кампании местных выборов его оппоненты — как из национал-патриотических, так и пророссийских партий Украины — в равной мере готовы использовать фейки кремлевской пропаганды? Украинские медиа пошли по ложному пути, поскольку априори уверены: Зеленский — враг, и хуже не будет?

…А «диких гусей», конечно, хотелось бы видеть в клетке.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве