Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов

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30.08.2020, 0:48, Новости дня

Американское информационное агентство Associated Press призывает власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ, говорится в заявлении директора Associated Press по взаимоотношениям со СМИ Лорен Истон.

Истон подтвердила информацию о том, что двое журналистов Associated Press были депортированы из Белоруссии в Россию, а оставшиеся в республике журналисты агентства получили уведомления о лишении их аккредитации, передает ТАСС.

«Associated Press решительно осуждает это неприкрытое нападение на свободу прессы в Белоруссии. Associated Press призывает белорусские власти возобновить аккредитацию независимых журналистов и позволить им продолжать сообщать миру факты о происходящем в Белоруссии», – сообщила Истон.

В субботу стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др.

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осудила решение Белоруссии лишить аккредитации журналистов ряда иностранных СМИ и призвала Минск аккредитовать всех приезжающих в республику представителей средств массовой информации.

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания журналистов в Белоруссии, расценив это как «бесстыдную попытку» вмешательства в объективное освещение происходящих в республике событий.

Напомним также, в четверг во время акции протеста в Минске задержали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.

В субботу в посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что лишенные аккредитации журналисты покидают республику в соответствии с решением правоохранительных органов.



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