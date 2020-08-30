Арахамия: К осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам

30.08.2020, 0:40, Новости дня

Осенью в украинских министерствах могут произойти кадровые перестановки. Об этом 29 августа в эфире телеканала “Украина 24” заявил народный депутат, председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Я не исключаю. думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие – говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать”, – сказал он.

Нардеп отметил, что речь идет о ведомствах, связанных с экономикой.

“У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда – огромнейшая бюрократия во всех процессах”, – объяснил Арахамия.

Нынешний состав Кабинета Министров был в большинстве своем утвержден 4 марта, когда Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила вместо него Дениса Шмыгаля.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране – кадровый голод. 2 июня президент призвал решать проблему кадрового голода за счет привлечения талантливых студентов.