Нардеп от “Слуги народа” сообщил, что лечится от COVID-19
30.08.2020, 0:40, Новости дня
Народный депутат Украины от “Слуги народа” Степан Чернявский заявил 29 августа в видеообращении в Facebook, что болен коронавирусной инфекцией.
“Я нахожусь в больнице “Водника” в городе Одесса, у меня диагностировали коронавирус. Я здесь нахожусь уже 11-й день на лечении”, – сказал он.
По словам нардепа, сначала у него появились симптомы, “как при обычном ОРВИ”: слабость, ломота, вечером маленькая температура в 37 °С.
“Я на следующий день поехал сделал тест. Тест оказался положительным”, – отметил Чернявский.
Он отметил, что компьютерная томография показала правостороннюю пневмонию, “то есть за два дня болезнь опускается в легкое”.
Друзья, Covid-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растёт.❗️ Прошу вас придерживаться всех правил безопасности: антисептики, маски, частое мытьё рук и так далее!Внимательно следите за своим здоровьем и здоровьем близких людей ❗️Повторюсь, что оперативное лечение – залог быстрого выздоровления! 🎯
Posted by Степан Чернявский on Laupäev, 29. august 2020
По состоянию на 29 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек, вылечилось 56 138 человек.
Среди тех, кто переболел или болеет коронавирусной инфекцией, есть ряд народных депутатов. В частности, 23 августа стало известно, что COVID-19 выявили у нардепа от “Батьківщини” Юлии Тимошенко. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщала, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.
25 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уведомил, что коронавирусной инфекцией больны два нардепа. Их фамилии он не назвал.
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