Разработан препарат от паралича

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30.08.2020, 0:14, Новости дня

Учеными был разработан лекарственный препарат, который устраняет повреждения в мозге и позвоночнике. По словам ученых, уникальное лекарственное средство способно совершить революцию в вопросе помощи парализованным пациентам и тем, кто страдает от старческого слабоумия.

Препарат, который был разработан британскими учеными, способен восстанавливать поврежденные области в мозге и позвоночнике путем улучшения передачи сообщений между клетками. Специалистами была разработана синтетическая версия белка Cerebellin-1, который связывает между собой нейроны мозга, передающие информацию. Когда по причине болезней или повреждений связи нарушаются, компонент CPTX выполняет роль моста между этими нейронами.

Во время лабораторных исследований CPTX восстановил функции клеток и продемонстрировал способность восполнять неврологический дефицит.



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