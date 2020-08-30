 

Специалисты подсчитали хромосомы баобаба

30.08.2020, 0:14, Новости дня

Американским ученым удалось сделать открытие, которое является очень важным для будущих генетических исследований баобаба и его сохранения.

С помощью применения флуоресцентных проб специалистам удалось точно подсчитать, что баобаб обладает 168 хромосомами. Во время более ранних исследований специалисты обнаружили, что количество хромосом баобаба в диапазоне от 96 до 166.

Также специалисты выяснили, что баобаб обладает массивными ядрышковыми организаторами. Эти участки хромосом образуют внутри ядра клетки ядрышко, которое играет ключевую роль при сборке рибосомы и синтезе протеинов, а также являются отличительным признаком эукариот.

По сравнению с телом самой хромосомы ядрышки у баобабов оказались значительно больше, чем у других деревьев. Такое открытие позволит ученым сделать генетическое сохранение африканского баобаба более рациональным и эффективным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

20.08 / На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

15.07 / Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз

05.07 / Во всем мире коронавирусом заразились более 11 млн человек, выздоровели более 6 млн

29.06 / Во Владимире загорелось здание академического драмтеатра

27.08 / Специалисты рассказали, как снизить необходимость распыления инсектицидов

25.07 / Трехдневное голосование как ноу-хау для фальсификаций

18.07 / Эксперт: Лаборатория США в Грузии может использовать летучих мышей для доставки биологического оружия

09.07 / В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

08.07 / Россия не восстанавливает Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове – Наев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска