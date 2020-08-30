Специалисты подсчитали хромосомы баобаба

30.08.2020, 0:14, Новости дня

Американским ученым удалось сделать открытие, которое является очень важным для будущих генетических исследований баобаба и его сохранения.

С помощью применения флуоресцентных проб специалистам удалось точно подсчитать, что баобаб обладает 168 хромосомами. Во время более ранних исследований специалисты обнаружили, что количество хромосом баобаба в диапазоне от 96 до 166.

Также специалисты выяснили, что баобаб обладает массивными ядрышковыми организаторами. Эти участки хромосом образуют внутри ядра клетки ядрышко, которое играет ключевую роль при сборке рибосомы и синтезе протеинов, а также являются отличительным признаком эукариот.

По сравнению с телом самой хромосомы ядрышки у баобабов оказались значительно больше, чем у других деревьев. Такое открытие позволит ученым сделать генетическое сохранение африканского баобаба более рациональным и эффективным.