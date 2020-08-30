Ветеринары рассчитывают на более высокую зарплату, чем та, что им предлагают
 

Ветеринары рассчитывают на более высокую зарплату, чем та, что им предлагают

30.08.2020, 9:12, Новости
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31 августа ветеринары России отмечают профессиональный праздник.

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии и резюме Ярославской области и выяснили тренды на рынке труда в этой профессиональной сфере.

В июле этого года около 5% вакансий из профессиональной сферы «Медицина, фармацевтика» были ориентированы на ветеринарию. При этом конкуренция среди соискателей в отрасли региона низкая: в среднем один человек претендует на 1 открытую вакансию, что свидетельствует о дефиците кадров. Напомним, что комфортным для соискателей и работодателей является уровень примерно 5-6 резюме на одну вакансию.

Что интересно, профессия ветеринара, согласно одному из опросов, проведенных hh.ru, вошла в топ-3 самых популярных профессий, о которых соискатели мечтали в детстве. Доля ярославцев, мечтающих об этой профессии составила 4% опрошенных, уступив лишь профессии «врача» (8%) и «учителя» (7%).

Если говорить о зарплатных ожиданиях соискателей из сферы ветеринарии, то они превышают средние предлагаемые работодателями зарплаты: 40 тысяч рублей против 37 тысяч. Что выглядит вполне логично для ситуации нехватки кадров.

Из требований, которые предъявляют работодатели к желающим работать в ветеринарной сфере, чаще всего встречаются: диплом о высшем профессиональном образовании в этой или смежной сфере, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, доброжелательность и высокая личная этика. Предпочтителен опыт работы – от 1 до 3 лет (38%).

Чаще всего работу в данной сфере в Ярославской области ищут соискатели в возрасте 30 – 40 лет (47%), с опытом работы от 6 лет (59%), на полный рабочий день (94%).

Самую высокую зарплату в сфере ветеринарии в регионе сейчас предлагает компания, занимающаяся продажами товаров для животных, которая ищет главного ветеринарного врача комплекса КРС и предлагает успешному кандидату зарплату от 100 до 150 тысяч рублей на руки.



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