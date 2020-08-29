Звезда «прорывного» блокбастера «Чёрная пантера» умер в возрасте 43 лет

29.08.2020, 7:52, Новости дня

Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «прорывном» блокбастере «Черная пантера», умер от рака в возрасте 43 лет, передаёт CNN. Как отмечается в материале, актёр был всецело предан своему ремеслу и был виртуозом своего дела. Кроме того, он также активно участвовал в борьбе за социальную справедливость.

Чедвик Боузман, звезда прорывного блокбастера «Чёрная пантера», умер в возрасте 43 лет. С нами на связи Нишель Тёрнер, которая присоединяется к нам, чтобы обсудить эту тему.

Нишель, большое спасибо. Трудно поверить в произошедшее.

НИШЕЛЬ ТЁРНЕР, обозреватель CNN: Дон, тяжёлая утрата.

Действительно. Ему было 43 года. Крайне прискорбно. Пожалуйста, расскажите, что вам известно о случившемся.

НИШЕЛЬ ТЁРНЕР: Он был моложе нас обоих. Очень сложно говорить о том, кто был столь молод и у кого впереди было столь яркое будущее. Вы уже, разумеется, упомянули о том, что он был звездой «Чёрной пантеры». Он представил нам короля Т’Чаллу. Это был первый фильм Marvel, полностью посвящённый чёрному супергерою. И после этого он моментально попал в число суперзвёзд.



Однако он также принимал участие в огромном количестве фильмов. Я в шутку ему говорила: если бы в американской истории был какой-нибудь культовой темнокожий деятель, то ты бы его сыграл. Ведь он также исполнил роль Джеки Робинсона в фильме «42», и сегодня в Главной лиге бейсбола как раз день Джеки Робинсона.



Он также сыграл Тергуда Маршалла в киноленте «Маршалл».



К тому же сегодня годовщина марша на Вашингтон*. Он также исполнил роль Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».



Чедвик везде продемонстрировал своё мастерство. Он был предан ремеслу, верил в работу. Он был виртуозом своего дела. Но, Дон, он также верил в инициативы по достижению социальной справедливости. Он твёрдо верил в борьбу в рамках кампании «Сходи, проголосуй!». Чедвик — уроженец Южной Каролины, и он открыто говорил о судебных разбирательствах и прочих невзгодах, связанных с растущим расизмом.



А недавно он заявил, что всего пять лет назад, во время съёмок «Чёрной пантеры» в Атланте, он регулярно ездил навещать свою семью в Южной Каролине и стал свидетелем митингов Ку-Клукс-Клана и прочих подобных вещей. И всё это не отпускало его.



Он хотел увидеть перемены. И он был в восторге от возможности воплотить Т’Чаллу на экране. Я помню, как вела вводную пресс-конференцию для всего актёрского состава «Чёрной пантеры». Я помню, как представляла его. Знаете, люди говорят, что у Барака Обамы самоуверенная походка. Точно такая же самоуверенная походка была у него, когда выходил на сцену.

Позвольте…

НИШЕЛЬ ТЁРНЕР: Это был поразительный момент. Люди встали, приветствуя его. Все были в таком восторге.

И они сделали это (скрещивает руки на груди).

НИШЕЛЬ ТЁРНЕР: Люди были рады там находиться.

Дата выхода в эфир 28 августа 2020 года.

* «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу» — мирная акция протеста, состоявшаяся в Вашингтоне 28 августа 1963 года (прим. ИноТВ)