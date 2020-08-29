В Кеноше проходит новая акция протеста в связи с ранением афроамериканца

29.08.2020, 23:30, Новости дня

Очередной массовый митинг начался в субботу в Кеноше, штат Висконсин, после ночи мирных протестов по поводу ранения в спину афроамериканского мужчины белым полицейским.

Митинг организовали семья пострадавшего Джейкоба Блейка и активисты, в то время как подразделения Национальной гвардии находятся наготове, получив приказ не допустить новых беспорядков наподобие тех, что вспыхнули в городе ранее на этой неделе в связи с инцидентом.

29-летнему Блейку семь раз выстрелили в спину 23 августа на глазах у свидетелей, включая маленьких детей раненного мужчины. В результате ранения он был частично парализован, а город с преимущественно белым населением в 100 тысяч человек стал очередным очагом общенациональных протестов против жестокости полиции и системного расизма.

Поджоги, вандализм и другие акты насилия, совершенные в понедельник, нанесли урон общине, которая в значительной мере состоит из представителей этнических и расовых меньшинств.

На следующий день подросток, который шел по улице со штурмовой винтовкой, застрелил двух демонстрантов и ранил третьего. Его действия попали на видео. 17-летний Кайл Риттенхаус в среду сдался полиции недалеко от своего дома в Иллионойсе, рядом с границей с Висконсином, после появления видео, на котором он пытается сдаться властям в Кеноше через несколько минут после стрельбы.

Однако ему говорят, чтобы он ушел с улиц, когда мимо него проезжают полицейские машины. Риттенхаусу предъявлено уголовное обвинение из шести пунктов, включая умышленное убийство первой степени и незаконное владение огнестрельным оружием несовершеннолетним. Один из его адвокатов, Лин Вуд, написал в Твиттере, что Риттенхаус выстрелил в демонстрантов в рамках самообороны.

Генеральный прокурор Висконсина Джош Каул ранее на этой неделе заявил, что полицейскй Растен Шески выстрелил в Блейка, когда тот сопротивлялся аресту, после того как полиция приехала на вызов от женщины, пожаловавшейся, что ее парень пришел к ней домой без разрешения.

Каул также сообщил, что полиция нашла нож на полу машины, на которую опирался Блейк, когда в него начали стрелять. Главный адвокат Блейка, Бенджамин Крамп, заявил, что его клиент не имел при себе ножа, не угрожал и не провоцировал полицию.

Полицейские, участвовавшие в противостоянии с Блейком, отправлены административный отпуск до окончания расследования департаментом юстиции Висконсина.

Губернатор Тони Эверс ранее на этой неделе направил дополнительные подразделения Национальной гвардии Висконсина на помощь местным правоохранительным органам в восстановлении и поддержании порядка.