В Госдепе США заявили, что РФ использует наемников ЧВК “Вагнер”, чтобы “сеять хаос” в других странах

29.08.2020, 23:15, Новости дня

Россия “вероломно” использует наемников частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”, заявила 29 августа спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков было операцией спецслужб Украины и США.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

“Нам известно о сообщениях о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально”, – сказала Ортагус.

Она подчеркнула, что “открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав – неприемлемы”.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании “Вагнер” России. По его мнению, последствия такого освобождения “будут трагическими”.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали “фантастическим сценарием”.

27 августа Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК “Вагнер” в эфире телеканала “Россия 24”, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.