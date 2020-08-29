Мнение: Суворовский натиск 2020

29.08.2020, 23:10, Разное

Команда из Республики Конго на международном конкурсе "Суворовский натиск 2020" в Амурской области.

PS. Обзорный пост по "Армии 2020" + фотографии выйдет завтра, как в Севастополь вернусь.

Пока что пачка занимательных роликов на тему.

Премьеры выставки.

Динамический показ вооружений ПВО.

Динамический показ вооружений мотострелков.

Динамический показ ракетных войск и артиллерии, а также войск РХБ.

Динамический показ танкового вооружения.

БПЛА "Гелиос РЛД".

БПЛА "Гром"

Вертолеты представленные на выставке.

"Кибер-Боат 330".

Новинки концерна "Калашников".

Высший пилотаж. Су-34