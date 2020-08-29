Бастрыкин поручил проверить отчуждение госакций БСК

29.08.2020, 23:08, Новости дня

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий – Башкирской содовой компании», – передает ТАСС слова Петренко.

В ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества.

«Вместе с тем по указанию председателя СК РФ следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», – добавила представитель ведомства.

В четверг президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.