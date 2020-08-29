 

Путин наградил российских дипломатов

29.08.2020, 22:48, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил ряд дипломатов орденами Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.

Как заявляется, «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» орден Дружбы получили заместитель постоянного представителя РФ при НАТО в Брюсселе Юрий Горлач, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Алексей Исаков и посол РФ в Республике Ботсвана Виктор Сибилев, передает РИА «Новости».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден советник посольства РФ в Израиле Игорь Мартынов.



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