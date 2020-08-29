В демонстрации в Берлине приняли участие 38 тыс. человек

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29.08.2020, 22:48, Новости дня

В ходе прошедшей в Берлине демонстрации против введенных властями Германии ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции правоохранительные органы задержали более 300 человек, сообщила представитель полиции ФРГ.

«Число еще не окончательное, но уже сейчас мы можем исходить из того, что в ходе локальных беспорядков временно были задержаны более 300 человек. Основная часть на улице Унтер-ден-линден недалеко от российского посольства», – приводит слова представителя полиции Германии ТАСС.

«В акциях участвовали более 38 тыс. человек, это число тоже еще не окончательное», – уточнила представитель полиции.

Она не смогла сказать, сколько полицейских пострадали в ходе беспорядков.

Организатор митинга – штутгартское движение Querdenken 711 («Нестандартное мышление 711»). Манифестанты полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, требуют их отменить.

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.



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