 

Мнение: Между двумя Берлинами

29.08.2020, 22:30, Разное

(впечатления совка начала 90-х)

Восточный Берлин меня очень неприятно поражал своей серостью и ободранностью (“50 оттенков серого” – это на самом деле про ГДР-овский Берлин!) – мрачнейший был город в советском блоке, не сравнить, например, с пряничной Прагой, которая даже в совке сохраняла какой-никакой лоск. А Восточный Берлин под советской оккупацией, на мой взгляд, так всегда и оставался освежеванной тушей убитого медведя – он был внутренне мертв, вот такое было подспудное ощущение. Город даже не просто без души, а с убитой душой. Хотя, справедливости ради, по оставшимся признакам можно было заключить, что душа-то была так себе, может, и хорошо, что ее убили.

В Западном от этого ощущения не было и следа, там был город ЖИВОЙ. То есть контраст, когда перелезаешь через Стену – как из преисподней к людям на поверхность выходишь.

Источник: Размышления вольного социолога



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