Мнение: Крым без коронавируса

29.08.2020, 22:25, Разное

Последней моей командировкой перед тем, как Москву закрыли на коронавирусный карантин, была командировка в Крым. После которой уже на самоизоляции дособрал информации и написал текст «Клан Дайк» об окружении беглого президента Украины Виктора Януковича, которое продолжает захватывать активы в России, Украине и Европе…

Первая командировка после снятия карантина – тоже оказалась в Крым. И тоже по истории «команды Януковича». В Симферополе, в Арбитражном суде Крыма прошло судебное заседание, не прилететь на которое я не мог….

Ну и понятное дело, долетев до Симферополя, не доехать до моря тоже не мог себе позволить…

На улицах Симферополя, как и на пляжах Алушты нет даже намеков на какие-то коронавирусные ограничения.

Только в самолет и в Арбитражный суд Крыма пускают исключительно в масках.