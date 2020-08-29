«Не надо нервничать»

29.08.2020, 22:17, Разное

Ответ белорусского оппозиционера Владимиру Путину.

27 августа президент РФ в интервью журналисту Сергею Брилеву заявил, что «сформировал определенный резерв» из сотрудников правоохранительных органов, чтобы в случае необходимости отправить их в Беларусь на помощь местным силовикам — если, как он выразился, ситуация выйдет из-под контроля. Большинство белорусов восприняли это заявление как непосредственную угрозу независимости страны. Заявление Владимира Путина прокомментировал бывший политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко

— Полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что белорусов и россиян объединяют многочисленные родственные связи. Моя жена — россиянка, она родилась в Сибири и до 20 лет жила на Волге в великом российском городе Нижнем Новгороде (в советские времена — Горьком). Я очень люблю свою жену, мы 36 лет в законном браке, который в 2006 году был освящен в католическом костеле.

Также согласен с президентом РФ в том, что Беларусь и РФ соединяют очень тесные экономические связи. В первую очередь — в промышленности, это несомненно. Поэтому я смею утверждать, что кто бы ни стал новым президентом Беларуси, первый визит он совершит в Москву, потому что РФ является нашим рынком и никто не собирается разрывать экономические связи.

Я также согласен с Путиным, что нас очень много объединяет в культурном пространстве, и, наверное, одним из любимых фильмов в детстве у нас с Владимиром Владимировичем был один фильм — «Александр Невский», поэтому президент РФ должен хорошо помнить слова новгородского князя: «А кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Для белорусов эти слова еще более важны, потому что на нашем тысячелетнем славянском гербе «Погоня» изображен рыцарь с мечом.

Я очень удивлен этим заявлением Путина, потому что считаю его сильным и стратегически мыслящим политиком, который в своем понимании заботится о безопасности и поступательном развитии своего государства. В этом заявлении содержатся такие элементы, которые не только не укрепят безопасность России, а серьезно ей навредят.

Cамо заявление о том, что РФ может направить сотрудников министерства внутренних дел в Беларусь, уже является полным нонсенсом.

Подобное заявление является вмешательством во внутренние дела Беларуси, и в соответствии с международным правом реакция мирового сообщества на это заявление будет очень жесткой.

Мне непонятно, почему Путин со своим авторитетом стремится поддерживать трехпроцентного неудачника-диктатора, который с треском проиграв выборы, хочет удержаться у власти путем убийств, массовых репрессий против собственных граждан. В этой ситуации направление российских полицейских в Беларусь вызовет немедленную реакцию со стороны белорусов. Владимир Путин хорошо знает, что партизанский ген у белорусов присутствует очень явно.

Ответом на вмешательства во внутренние дела Беларуси будут санкции Запада, которые могут поставить Российскую Федерацию на грань выживания. Сегодня абсолютно ясно, что США, арабские страны, другие нефте- и газодобывающие страны могут полностью заменить поставки российских энергоносителей в Европу, что будет иметь чудовищные последствия для экономики РФ.

Хотел бы сказать, что СССР распался после вторжения мощной советской армии в слабый и отсталый Афганистан.

Не стоит повторять эти ошибки, которые могут привести к распаду России.

Да, в Беларуси нет высоких гор, как в Афганистане, но 2/3 нашей территории покрыты лесами и болотами, а две тысячи из трех тысяч километров границы приходятся на границы с братскими для Беларуси народами, которые либо находятся в НАТО, либо поставили своей целью туда вступить.

Надеюсь на здравомыслие российского руководства. Лукашенко — это наша внутренняя проблема. Не надо нервничать, не надо подрывать авторитет. Нужно думать, как сохранить наши добрые и братские отношения в дальнейшем, а не рвать их, как это произошло с Украиной.

Белорусы — хозяева в своей стране, и мы можем сами разобраться, кто будет новым президентом в Беларуси после проведения свободных и честных выборов.

Дмитрий Бондаренко

СПРАВКА

Дмитрий Бондаренко — один из лидеров белорусской оппозиции. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». Организатор массовых уличных протестов в Беларуси с девяностых годов. В 2010 году руководил избирательной кампанией кандидата в президенты Андрея Санникова. Был арестован в день выборов, приговорен к двум годам лишения свободы. Освобожден в апреле 2012 года под давлением международного сообщества.