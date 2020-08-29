Любовь Соболь: Кремль причастен к отравлению Навального

29.08.2020, 22:08, Новости дня

Близкая соратница российского оппозиционного лидера Алексея Навального считает, что власти в Москве не спешат расследовать предполагаемое отравление Навального, потому что за этим стоит Кремль, который это отрицает.

Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с корупцией» и известный оппозиционер, заявила в интервью, что все имеющиеся свидетельства указывают на Кремль. «Для меня это абсолютно очевидно, и я не боюсь говорить об этом вслух, что за отравлением стоит именно Кремль, – заявила Соболь. – Просто никто другой не мог этого сделать. Даже метод отравления указывает на это. Нейропаралитический яд – это не то, что можно купить в аптеке. Это боевое вещество. И поэтому они не будут это расследовать», – сказала Соболь.

Соратники Навального обратились в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело, которое может привести к обвинению в посягательстве на жизнь общественного деятеля, но заявили, что ответа не получили. «Они понимают, что любое расследование приведет к Кремлю, – сказала Соболь. – Они не возбуждают уголовное дело, потому что в какой-то момент им придется ответить на вопрос, каковы результаты расследования этого уголовного дела». Генеральная прокуратура России сообщила в четверг, что начатая на прошлой неделе доследственная проверка не выявила «каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий» в отношении Навального.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что он не видит оснований для возбуждения уголовного дела до того, как будет полностью установлена причина состояния Навального. Известный критик президента России Владимира Путина и расследователь коррупционных дел, Навальный заболел 20 августа во время перелета в Москву из Сибири. Самолет с ним совершил экстренную посадку в Омске. Его помощник Киры Ярмыш сообщила, что Навальный пил чай в кафе в аэропорту, который по ее мнению, был отравлен.

В прошлые выходные Навальный был перевезен в клинику Charite в Берлине для обширного медицинского обследования. Врачи обнаружили в его организме следы «ингибиторов холинэстеразы», нервно-паралитического вещества. Сообщается, что он находится на аппарате ИВЛ в медикаментозной коме.

Германские врачи описывают его состояние как серьезное, но не опасное для жизни.