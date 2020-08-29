 

В РФ могут разрешить въезд иностранцам для получения образования

29.08.2020, 22:08, Новости дня

Студентам из-за рубежа могут позволить въезд в Россию для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой главам территориальных органов ведомства.

«В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев», – цитирует ТАСС документ.

Кроме того, планируется разрешить въезд иностранцам, которые обучаются в вузах Минобороны и лицам, принимаемым «на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны РФ в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим».

Иностранцы, приезжающие в Россию, должны иметь медицинский документ, который подтверждает отрицательный результат обследования на коронавирус методом ПЦР. Документ должен быть  получен не менее чем за три дня до прибытия в страну.

В начале августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России.

Этим же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. 



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