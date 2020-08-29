 

Самолеты не смогли сесть в Челябинске из-за редкой аварии

29.08.2020, 22:08, Новости дня

Самолеты, готовившие посадку в Челябинске, перенаправляли в Екатеринбург из-за отключения электричества в аэропорту. Московский рейс должен был прибыть в 22.25, но приземлился лишь в 6.22. Рейсы на вылет задерживали на период до 12 часов, сообщают СМИ.

«Из Челябинска были задержаны рейсы в Симферополь (почти на 12 часов), Красноярск (на 8 часов) и Москву (на 8 часов)», – информирует URA.RU со ссылкой на свой источник.

По информации интернет-издания, один из пилотов заявил, что летает 20 лет и такое в его в практике происходит впервые.

Ранее сообщалось, что с появлением новой взлетно-посадочной полосы Челябинск стал седьмым городом в России, где смогут принимать воздушные судна любого класса. 

Весной газета ВЗГЛЯД сообщала об экстренной посадке в Казани самолета, летевшего из Москвы в Челябинск. В тот раз причиной инцидента был авиадебошир на борту.



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