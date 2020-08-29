 

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

29.08.2020, 22:08, Новости дня

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты, сообщил оперативный сотрудник в эфире телеканала «Беларус 1».

«Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет [белорусской оппозиции] из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились», – приводит слова оперативного сотрудника «БелТА».

Как утверждается в сообщении, «иностранные центры грозят расправой тем, кто поддерживает нынешний курс» Белоруссии и за последние две недели были случаи травли в интернете и угроз физической расправы. «Исходит это из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета [белорусской оппозиции], а также через некоторые Telegram-каналы», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Также штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Кроме того, представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Названы условия для поступления российской вакцины от коронавируса в Европу

11.07 / Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

29.08 / Лукашенко пояснил слова «хорошего друга» Путина о ситуации в Белоруссии

08.07 / Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

08.07 / Россия не восстанавливает Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове – Наев

27.08 / Спецслужбы США не выявили иностранных попыток вмешаться в голосование по почте

27.07 / NIO собирается создать компанию по управлению активами производства аккумуляторов

14.07 / Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы

29.06 / Экс-посол Польши – европейцам лучше сплотиться для обороны, чем ссориться под давлением США

26.07 / Пожар в соборе в Нанте. Задержанный волонтер признался в поджоге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска