Мнение: Письмо: “Достиженец”

29.08.2020, 22:05, Разное

Продажа мест на тестирование будет сегодня в районе 17 часов по Москве.

Сегодня еще продолжим письма почти-нерыб, у меня даже от девушек таких письма есть.

Но сейчас давайте вернемся ненадолго к рапанам. Чтобы не позабыть, как выглядят в отношениях большинство.

То самое большинство, которое почему-то считают двигающей силой, хотя двигающая сила – авангард, а большинство реактивно следуют за сильными фигурами, туда или сюда.

ginger_steet

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу письмо в рубрику evolutiolab с надеждой на разбор. Ваш блог читаю чуть больше года.

Ситуация, которая сложилась в отношениях, уже где-то на протяжении полгода беспокоит меня, бывает проще, бывает сложнее, но в целом она всегда «жива».

Мне 30 лет, родилась и всегда жила в СПб, есть высшее образование. Со школы любила и учила английский язык, благодаря этому всегда работа в сферах, где он мог пригодиться. Впоследствии выучила ещё один иностранный, много путешествовала, ездила в командировки. В общем, работала я всегда и сейчас, наконец, могу сказать, что мои навыки и умения достойно компенсируются на нынешней работе (я зарабатываю около 300 тыс).

Внешне я высокая, крупная девушка, блондинка с голубыми глазами, с большой грудью и широкими бёдрами. Нередко приходилось худеть-толстеть, сейчас нахожусь в оптимальном для себя весе, сбросила 10 кг за карантин. Есть ребёнок 5 лет от 4хлетних отношений с иностранцем, в браке не были и расстались, когда сыну было 2,5 года, ребёнок растёт со мной, отца полтора года уже не видели.

История моя про наши отношения с А., с которым мы вместе вот уже почти 2 года. Мы познакомились на Тиндере, несколько дней болтали, потом встретились, поцеловались и не расставались. А. На 2 года меня младше, не из СПб, высшее образование, творческая профессия и плавающие достаточно низкие доходы. Был женат 4 года, из них 2 года жили раздельно, так как он уехал учиться в другой город. Он симпатичный, достаточно скромный, но в то же время вспыльчивый, заботливый и в махровом понимании хороший – добрый, всегда прощает мне мои закидоны, не переходит границы в ругани, любит меня и моего сына.

Когда мы познакомились, я, можно сказать, была аккурат после депрессии – сложного периода, в котором мне одновременно пришлось одной заниматься ребёнком, переездом в новую квартиру, судом по определению прав общения с ребёнком (весточка от бывшего) и ухода с работы. То есть, когда мы познакомились, я не работала, закончила курсы для удовольствия и эту работу начинала искать. Можно сказать, что ОЗ на тот момент у нас были примерно равные. Надо заметить, что у меня в анкете было написано, что я в разводе и с ребёнком, хоть замужем я и не была. Я продолжала врать про это на протяжении года, после чего призналась, что брака не было. На самом деле мне было стыдно, что он подумает, что я «нагуляла» ребёнка, хоть это и не так. В общем, я созналась, он это принял достаточно спокойно.

Мы очень быстро влюбились друг в друга, признались в этом друг другу, я познакомила А. с сыном, они подружились. Так как у меня не было возможности особо расхаживать по свиданиям из-за ребёнка, то виделись мы в основном у меня, и уже через 3 месяца мы стали жить вместе на съемной квартире, в которой жили мы с сыном. Со старта мы договорились, что будем платить аренду пополам, завели специальную отдельную карту для «продуктов». С самого начала мне хотелось многое распределить на берегу, так сказать, чтобы были какие-то правила.

(По стремлению “распределять на берегу” можно узнать Штурмана. Обычно Штурманы вываливают на берегу все, чего им хотелось бы, и считают, что договорились. Им кажется, что вложения зависят не от значимости, а от договора. Причем договориться они пытаются не только насчет денег, но и насчет секса, понимания, любви)

В то же время, что мы съехались, я нашла работу в компании, в которую очень хотела, с з/п в 2-2,5 раза больше, чем у А. Я взяла на себя оплату коммуналки, занималась ребёнком, а он делал, что мог: что-то покупал сыну, что-то в дом, меня никакими подарками никогда не баловал. Я всегда списывала это на разницу в заработке, но через какое-то время начала задумываться.

(И она всерьез полагает, что если хорошенько задумается, вложений А. станет больше. Главное придумать, как донести)

Надо сказать, что я достиженец, наверно. Мне так всегда хотелось выбраться из говна, особенно после рождения ребёнка, что это стало для меня главной целью. Я намного жёстче, прямолинейнее и даже иногда жестокая. Это мой характер, которому я обязана тому, что у меня есть и будет и тому, что я не расплываюсь как какашка в сложные времена.

(У Штурмана появился синоним Достиженец. Это не баг у нее, это такой характер. И ему она обязана даже будущим, которого еще нет)

В общем, на новой работе я стала понемногу навёрстывать упущенное за период без работы, стала летать в командировки и уже год назад наметила себе план продвижения по службе и рост доходов, в марте он реализовался. Соответственно, мой доход за полтора года вырос с временного 0 до 300 тыс, а доходы А. Остались на прежнем уровне.

(Ее зарплата всего-то несколько месяцев как выросла. И вполне вероятно, что это не постоянная зарплата, а временный доход. А она уже считает себя состоятельной женщиной. И торжествует победу своего планирования. И хочет обратить свое планирование на отношения. Если в работе человек и правда может планировать, поскольку очень многое зависит от его трудолюбия и целеустремленности, штурманство в отношениях все убивает, и штурманство начинается там, где вы начинаете планировать за другого. Все равно что на работе вы стали бы планировать за партнеров или даже за конкурентов на рынке)

Где-то в сентябре прошлого года мы начали об этом говорить, потому что стали появляться вопросы, которые меня и нас не касались до этого. Например, мы не можем ходить вместе и развлекаться так, как это могла бы себе позволить я, потому что у А. Никогда нет денег. Я плачу, когда хочу и могу, но не хочу это делать постоянно. Я привозила много подарков из командировок, мне были приятно сделать приятно, но не получила даже цветка на 8е марта, типа не было времени.

(Он смешивает в кучу объективный фактор: у парня нет денег оплачивать дорогой досуг, и субъективный фактор: парню неохота под щипцами дарить ей цветки. Зачем она смешивает?)

А. Говорит, что в его профессии все работает не так, как в остальных, что все сложнее, нужно наработать себе имя и потом работа будет сама находить. Ха. А я в это не верю, о чем и начала говорить с сентября. Я считаю, что в любой профессии нужно хотеть денег, иначе их никогда и не будет. И вот в этом я начала видеть наше различие: я денег страстно желала (чтобы купить квартиру, обеспечить достойно сына и так далее), а он – нет.

(Штурманы так одержимы иллюзией, что все зависит от желания, что постоянно задалбливают других своим “ты просто хочешь быть бедным и больным”)

Мы иногда ругались до истерик, разбитого стеклянного стола и летящей швабры, но потом всегда успокаивались и разговаривали.

(Тут у нее плохое мы, как вы видите. Скандал инициировала она, подлизывалась после скандала тоже она)

Где-то прошлой зимой появилась ещё одна проблема – в наших отношениях стало намного меньше секса. И тут дело даже не столько в его количестве, сколько в отсутствии импульса – я уже не помню, когда А. действительно хотел бы секса и проявлял желание ко мне.

(Достиженец достиг всего в работе, теперь хочет всего достичь в отношениях. И доильный аппарат подходящий есть. Но что-то пошло не так)

В начислен наших отношений, наверное, ка ки все влюблённые, мы занимались сексом каждый день или чуть реже, так было где-то год. Я понимаю, что так не может быть вечно но меня пугает тенденция – а именно отсутствие желания ко мне, при этом А. Сказал, что мастурбирует, когда я об этом спросила.

(Практически вор. Ворует у нее то, что причитается ей)

Мы говорили об этом и не раз, А. Говорит, что либо это карантин / работа / эмоциональная усталость, либо что «не знает почему», но проблему признаёт.

(И с каждым партсобранием, где она его песочит за недостаток секса, она ему все противней)

Для меня любовь и близость – это в том числе и секс, мне сложно осознавать, что мой мужчина меня не хочет. Я не пристаю к нему, но в душе очень обижена и не знаю, как себя вести. Я не пристаю – ничего не происходит и я как бы и женщиной себя не чувствую. У меня есть опасения, что если я перестану хотеть своего мужчину, перестану хотеть этой близости, то на этом все и закончится.

(Она не о себе печется, а о нем. Как он переживет, если все закончится?)

Ещё надо отметить, что с самого начала наших отношений А. говорит о потенциальном замужестве, называет невестой, говорит «можешь быть уверена, что мы поженимся» и т.п. Я знакома с его семьей, он с моей, но вот уже почти 2 года мы вместе и предложения так и нет.

(С первого дня отношений она тянет его щипцами в загс, он всегда отмазывался)

На мои вопросы о дальнейших планах я всегда получаю один ответ: «ты получишь это, когда совсем не будешь ждать». У нас общие планы, А. Говорит, что хотел бы общего ребёнка, мы завели собаку, но… Предложения так и нет)

(Рапаны всегда очень недовольны партнером и еще больше недовольны тем, что с ним нельзя связать себя прочней. Кто объяснит этот парадокс?)

И как-то так получилось, что я в странной ситуации нахожусь сейчас. Пару месяцев назад я купила квартиру в ипотеку, оформлена она на меня. В эту квартиру мы собираемся переезжать «семьёй», а пока живем в съемной. А. Говорит, что хотел бы взять на себя полностью оплату съемной квартиры, но в нынешней ситуации это невозможно. В итоге я плачу полностью ипотеку и половину съема, а иногда и больше – как последние два месяца, когда по очередным определенным причинам у А. Проблемы с деньгами. Получается, что все мои договоры «на берегу» не увенчались успехом.

(Она платит за свою квартиру. Жениться он на ней не собирается, но даже если бы собирался, это ее квартира, а не его. Но всем Штурманам хочется считать свои расходы общими, а свои доходы только своими)

У меня скопилось много вопросов: почему нет секса? Я до конца не могу это понять, а из того, что слышу от А. Понимаю, что в его словах много противоречий. Он говорит, что любит и хочет, но секса нет все равно, а когда он пытается ко мне «подкатить» это все выглядит максимально нелепо и неловко.

(Нет, с этим и правда надо разобраться. Все неоднозначно. Он явно где-то темнит. Надо усилить допросы и пытки)

К слову, А. Говорил мне в самом начале, что такого секса у него раньше не было, что его он вдохновляет и т.п. и секс у нас действительно был хороший. А ещё он рассказывал, что с его бывшей женой у него могло не быть секса месяцами, что заставляет задуматься.

Сейчас А. Ищет новую работу, шатко-валко, достойных вакансий в сфере мало и он постоянно раздражён и сконцентрирован исключительно на себе.

(Если бы А. нашел нормальную работу, он сразу избавился бы от этой грузной и душной тетки. Но пока терпит ее, чтобы не искать срочно еще и новое жилье)

Я не знаю, как мне себя вести. В каком статусе мы въедем а новую квартиру? Сколько ещё я буду платить больше, чем он за всё? Эта ситуация имеет шанс измениться? Возможно, я уже задолбала его своим достиженчеством, а возможно наоборот ему удобно со мной.

(Автор, ему неудобно с вами. Можете спать спокойно, использовать вас неприятно, вы слишком раздражаете своими скалками и доилками)

Помогите пожалуйста разобраться, Эволюция!