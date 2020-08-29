 

Сборная РФ по художественной гимнастике не заявилась на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве

29.08.2020, 21:50, Новости дня

Сборная России по художественной гимнастике не подала заявку на участие в чемпионате Европы, который должен состояться в Киеве с 26-го по 29 ноября 2020 года. Об этом 27 августа проинформировал Европейский союз гимнастики (EUG).

“Около 300 гимнасток из 39 стран будут соревноваться на чемпионате Европы по художественной гимнастике в 2020 году: 145 взрослых (44 индивидуальных и 17 групп) и 138 юниоров (только индивидуальные). Самый заметный отсутствующий – Россия”, – говорится в сообщении.

В EUG отметили, что соревнование является частью олимпийского квалификационного процесса.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова подтвердила ТАСС, что заявка не подавалась. По ее словам, организаторы чемпионата Европы выдвинули неприемлемые для российских спортсменов условия – двухнедельная самоизоляция из-за эпидемии коронавирусной инфекции, “а это невозможно”.

Винер-Усманова отметила, что вопрос проведения этого турнира будет решен только в конце сентября и российской стороне нет смысла “рисковать деньгами”, заранее оплачивая отель в Киеве. Руководитель сборной России также подчеркнула, что из РФ в Украину не летают самолеты и спортсменам придется добираться в Киев “обходными путями”.

Изначально чемпионат Европы по художественной гимнастике планировался на 21–24 мая, но были перенесены из-за ситуации с COVID-19.

Регистрация на турнир в Киеве в ноябре была завершена 26 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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