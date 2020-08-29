 

Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал Всемирной шахматной олимпиады

29.08.2020, 21:50, Новости дня

На проходящей в режиме онлайн Всемирной шахматной олимпиаде сборная Украины покинула турнир после поражения в четвертьфинале. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы, представленные и мужчинами, и женщинами, проиграли сопернику оба матча – и партии черными фигурами (2:4), и партии белыми (1,5:4,5).

Сборная Украины выиграла только одну партию из 12, это сделала белыми Инна Гапоненко.

В полуфинале американцы по сумме двух матчей уступили россиянам – 2,5:3,5, 3:3.

В финале Всемирной шахматной олимпиады РФ сыграет против Индии, на тай-брейке обыгравшей в полуфинале Польшу.

Финальное противостояние назначено на 30 августа.

На стадии 1/8 финала сборная Украины выбила из турнира сборную Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с попыткой актера откупиться после ДТП

26.08 / «Твёрдо стоим на вашей стороне» – Маас заверил Украину в поддержке Германии

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

16.07 / Лукашенко не указал в декларации никакого имущества

06.07 / Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

25.06 / В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

27.06 / С места разлива топлива под Норильском вывезено почти 150 тыс. тонн загрязненного грунта

05.07 / ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов против коронавируса

26.06 / Лингвист констатировала отсутствие ошибок в бюллетенях для голосования

21.07 / Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска