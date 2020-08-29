Зеленский об удерживаемых агрессорами украинцах: Всех вернем, кто живой и неживой

29.08.2020, 21:50, Новости дня

29 августа президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами семей погибших защитников страны и пропавших без вести граждан заявил, что украинская сторона пытается “как можно быстрее” вернуть украинцев, которые удерживаются на временно оккупированных территориях и в РФ.

Об этом проинформировал сайт главы государства.

“Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте… Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае”, – пообещал Зеленский.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

По мартовским данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами значатся 86 крымских политузников. Зеленский в августе говорил о “более 20”.