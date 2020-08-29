 

Маск озвучил стоимость чипирования людей

29.08.2020, 21:48, Новости дня

Цена на чипирование человека составит несколько тысяч долларов, сообщил бизнесмен Илон Маск в ходе презентации девайса Link, который предполагается вживлять в череп людям.

«Мы хотели бы, чтобы стоимость [чипирования] снизилась до нескольких тысяч долларов», – приводит слова Маска РЕН-ТВ.

По словам предпринимателя, в стоимость войдет хирургическая операция в автоматическом режиме. Маск пояснил, что чип по размеру не превышает обыкновенной монеты, он будет незаметен для окружающих.

Разработкой чипов занимается его компания Neuralink. Чипы предназначены для людей с тяжелыми травмами головного мозга.

Также в ходе презентации Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.



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