 

Подсчитано число проехавших за первые сутки по трассе «Таврида» машин

29.08.2020, 21:48, Новости дня

По трассе «Таврида» после открытия за сутки проехали свыше 30 тыс. автомобилей, сообщило Министерство транспорта.

«В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе «Таврида» проехали более 30 тыс. Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

С 20.00 27 августа по пятому этапу «Тавриды» прошли 15 тыс. 300 автомобилей, более 10 тыс. поехали в сторону Севастополя, порядка 5 тыс. – в сторону Керчи.

«До запуска рабочего движения по четырем полосам «Тавриды» весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожную сеть. Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь», – подчеркнули в министерстве.

В четверг президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида». Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», презент вручил главный технолог подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая дорога привлечет инвестиции в Крым.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / El País – всё больше стран Европы опасаются второй волны коронавируса

22.08 / В Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка

12.08 / СМИ сообщили о смерти 25-летнего задержанного силовиками в Гомеле. Его держали в автозаке

03.08 / Нападение на тюрьму в Афганистане: не менее 20 погибших

20.07 / Ford Mustang Mach-E представлен в виде внедорожника

25.06 / Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

02.08 / Получение пособия для семей с детьми от трех до семи лет упростили

13.07 / Стартовал заключительный этап международного конкурса «Мой первый бизнес»

30.06 / Курс властей Украины не одобряют две трети жителей страны

10.08 / Первая страна попросила у РФ вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска